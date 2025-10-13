Licenciements au Radisson Diamniadio : la CSA exige la rupture du contrat liant l'Etat au groupe T urc Summa

La Confédération des Syndicats Autonomes (CSA) est montée au créneau pour apporter son soutien aux employés menacés de licenciement, allant jusqu'à exiger du Gouvernement la rupture immédiate du contrat liant l'État au groupe turc Summa, gestionnaire de l'établissement.



Selon Les Echos, une délégation du Secrétariat exécutif permanent de la CSA, conduite par son secrétaire général, s'est rendue sur place pour marquer son "soutien indéfectible" aux travailleurs mobilisés contre ce qui est qualifié de "mesure de licenciement manifestement abusive". La centrale syndicale pointe directement du doigt le groupe Summa, qui gère l'hôtel. La CSA de rappeler que le groupe a récemment construit son propre hôtel à proximité immédiate du Radisson Diamniadio.



Pour la Confédération, cette situation a engendré un "conflit d'intérêts évident" et une "concurrence déloyale" qui seraient entretenus au détriment du Radisson. "Cette manœuvre inadmissible et inexplicable menace directement des centaines d'emplois et plonge autant de familles dans la précarité et l'incertitude", a dénoncé la CSA.



Face à ce qu'elle perçoit comme une tentative de fermeture et un projet de licenciement massif, la CSA appelle le Gouvernement du Sénégal à prendre des mesures radicales notamment la rupture sans délai du contrat liant l'État au groupe Summa, la mise en place d'une gestion provisoire de l'hôtel, la recherche d'un repreneur sérieux pour garantir la pérennité de l'activité.



"Il est impératif de garantir la continuité de l'activité, la préservation des emplois et la protection des intérêts du Sénégal," a insisté la CSA.



La Confédération conclut en lançant un appel solennel à l'État pour qu'il honore ses engagements sociaux, martelant que le combat des travailleurs est "juste" et que leur "dignité doit être respectée." La CSA s'engage à rester aux côtés des employés "aussi longtemps que nécessaire."