Liga - Benzema sauve le Réal de la défaite à la 95e minute

Le Real Madrid a failli subir son deuxième revers de la saison à Valence (0-1), ce dimanche soir. Valence a mené sur un but de Carlos Soler (78e), sur une action où la défense madrilène a été prise de vitesse. Wass a gagné un duel aérien avec Nacho côté droit, avant d'être lancé par Rodrigo pour servir en retrait Soler, seul pour tromper Courtois d'un plat du pied droit. Les Madrilènes ont eu les meilleures situations en première période (6e, 12e, 14e, 19e, 20e), avant de baisser de pied après la pause, dans l'intensité et sur le plan technique.

Mais sur le dernier corner (90e + 5), au-delà du temps additionnel, le gardien Courtois est monté et il a réussi à frapper de la tête. Le gardien de Valence Domenech a repoussé, et Benzema a réussi à égaliser d'une frappe du droit.



L’Equipe