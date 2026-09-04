Mondial féminin basket 2026 : le Nigeria et le Mali débutent par une défaite

Le Nigeria et le Mali ont connu des débuts difficiles à la Coupe du monde féminine de basketball 2026, organisée à Berlin, en Allemagne. Les deux représentants africains se sont inclinés lors de leur première sortie, ce vendredi 4 septembre.



Les D’Tigress du Nigeria ont été battues par la Corée du Sud sur le score de 99 à 81. Les Nigérianes devront rapidement se remobiliser pour leur deuxième match, prévu ce samedi 5 septembre face à la Hongrie à 12h15 GMT.



De leur côté, les Aigles Dames du Mali ont livré une belle résistance face au Japon, mais ont finalement cédé au terme d'une rencontre disputée (102-97).



Versées dans un groupe particulièrement relevé, les Maliennes auront fort à faire pour la suite de la compétition. Elles affronteront l’Espagne ce samedi à 9h30 GMT, avant de croiser l’Allemagne, pays hôte, le lundi 7 septembre à 15h50 GMT.



Après ces revers inauguraux, le Nigeria et le Mali devront réagir rapidement afin de préserver leurs chances de qualification, soit directement pour les quarts de finale, soit à travers les barrages.