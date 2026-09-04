Ukraine: le siège des services de sécurité à Kiev frappé par un drone russe, sept blessés

Le siège des services de sécurité ukrainiens (SBU) a été touché par une frappe de drone russe, vendredi 4 septembre, en plein centre de Kiev. Le président Volodymyr Zelensky a affirmé que le bureau du chef de ce service était « directement visé » par cette attaque.

Un « drone russe a frappé le bâtiment principal des services de sécurité », a annoncé Volodymyr Zelensky sur Telegram, situé près de la cathédrale Sainte-Sophie au cœur de la capitale. « Le drone visait directement le bureau du chef du service de sécurité dans ce bâtiment », a-t-il ajouté.



Le président ukrainien a précisé s'être entretenu avec Oleksandre Poklad, le chef du SBU, et l'avoir chargé « d'apporter une réponse appropriée et tangible ». Selon une source proche du dossier interrogée par l'AFP, Oleksandre Poklad n'était pas dans son bureau au moment de la frappe.



Des journalistes de l'AFP ont vu de la fumée s'élever au-dessus du centre-ville, tandis que de nombreux passants observaient le travail des services de secours dépêchés sur place. Plusieurs rues autour du site ont été fermées à la circulation. Sept personnes ont été blessées dans ce quartier historique de la capitale, dont « ​​​​​​​six sont traités dans des hôpitaux de la ville », a indiqué le maire de Kiev , Vitali Klitschko.



L’Ukraine a qualifié l'attaque de « ​​​​​​​grave escalade », estimant qu'elle visait à faire dérailler les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre. « ​​​​​​​Moscou a porté ce coup précisément au moment de la reprise des efforts de paix », a déclaré le chef de la diplomatie ukrainienne, Andriï Sybiga, alors que Kiev espère dans les prochains jours la visite des émissaires de Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner.



Des alertes aériennes ont retenti à plusieurs reprises dans la capitale vendredi. La Russie multiplie les frappes de drones et missiles en pleine journée sur Kiev ces dernières semaines.