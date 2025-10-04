Liga : Pape Gueye et Villareal sombrent face au Real Madrid

Le Real Madrid s’est remis sur les rails en s’imposant 3-1 ce samedi face à Villarreal de Pape Guèye, à l’occasion de la 8e journée de Liga. Portés par un Vinicius Junior étincelant et un Kylian Mbappé toujours aussi décisif, les Merengues reprennent provisoirement la tête du classement.



Malgré une première période équilibrée, Villarreal a fini par craquer dès le retour des vestiaires. Vinicius Junior ouvrait le score d’une frappe déviée après un bel enchaînement individuel (47e), avant de s’offrir un doublé sur penalty offert par Mbappé un peu plus tard dans la rencontre (69e).



Georges Mikautadze redonnait brièvement espoir aux visiteurs grâce à une frappe puissante à l’entrée de la surface (73e), mais Mbappé, intenable, scellait le sort du match en marquant le troisième but madrilène sur un service parfait de Brahim Diaz (81e). Le Français, auteur de 13 buts sur ses neuf derniers matchs, a toutefois quitté le terrain en fin de match, légèrement touché.



Grâce à cette victoire, le Real Madrid prend la tête de la Liga avec 21 points, en attendant le match du FC Barcelone face à Séville, prévu dimanche à 14h15 GMT. Villarreal, de son côté, reste à la troisième place avec 16 points.