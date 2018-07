Liga - Real Madrid : Le successeur de " CR7 " en approche

Selon Sky Sport Italia, l'attaquant belge de Chelsea se rapprocherait de Chelsea. Un rendez-vous serait prévu samedi avec l'entourage de l'ancien joueur de Lille.

Lié jusqu'en juin 2020 avec Chelsea, l'attaquant international belge Eden Hazard (27 ans) continuerait de se rapprocher du Real Madrid. Orphelins de Cristiano Ronaldo, qui a choisi de poursuivre sa carrière avec la Juventus Turin, les Merengue auraient rendez-vous samedi avec l'entourage de l'ancien joueur de Lille. Selon Sky Sport Italia, La Maison Blanche aurait préparé une première offre de 125 M€ pour le natif de Louvière qui a récemment fait part de son intention de relever un nouveau challenge : « Après six années magnifiques avec Chelsea, il est peut-être temps de découvrir quelque chose de différent, a indiqué l'ancien sociétaire du LOSC, qui a été recruté pour trente-cinq millions d'euros en juillet 2012. Après cette Coupe du Monde, je peux décider de rester ou de partir, mais Chelsea prendra la décision finale. S'ils veulent me laisser partir, vous connaissez ma destination préférée ».



Ce dossier ne serait pas directement lié à celui de son coéquipier Thibaut Courtois (26 ans).





Sous contrat jusqu'en juin 2019 avec les Blues, l'ex-gardien de but de Genk serait quoiqu'il arrive parti pour parapher un bail de quatre ans avec le club du président Florentino Pérez, Kasper Schmeichel (31 ans, Leicester City) et Jasper Cillessen (29 ans, FC Barcelone) ayant notamment été ciblés pour prendre la suite sous les ordres de Maurizio Sarri, le successeur d'Antonio Conte à la tête des coéquipiers de N'Golo Kanté.