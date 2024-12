Liga : l’Atlético de Madrid renverse le Barça et prend seul la tête du championnat

L’Atlético de Madrid a réalisé le coup parfait en renversant le Barça (2-1) ce samedi 21 décembre pour la 19e journée de Liga. Les Matelassiers ont terrassé les Catalans grâce à un but à la dernière seconde de Sorloth. Les hommes de Diego Simeone enchaînent une douzième victoire d’affilée et prennent seul la tête du championnat d’Espagne.



Sorloth crucifie le Barça dans les derniers instants



Malgré l’ouverture du score géniale de Pedri (30'), les Madrilènes ont continué de serrer les dents pour empêcher les Barcelonais d’inscrire le but du break. Il aurait pu arriver à l’heure de jeu, mais le lobe de Raphinha est venu mourir sur la barre transversale d’Oblak (58').



Derrière, sur un contre éclair, Rodrigo De Paul a remis les deux équipes à égalité sur la première occasion du match des Colchoneros (60'). Avant que Sorloth, entré en cours de jeu à la place d’Antoine Griezmann, ne crucifie les Catalans dans les tout derniers instants du match (90'+6).



Ce précieux succès permet à l’Atlético de Madrid d’enchaîner une douzième victoire d’affilée toutes compétitions confondues et de conclure l’année 2024 en tête du championnat d’Espagne, avec trois points d’avance sur son adversaire du soir.