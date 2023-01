Liga : le Barça enchaîne contre Gérone, mais perd Ousmane Dembélé

Le Barça s’est imposé contre Gérone dans un choc catalan et conserve 6 points d’avance sur le Real Madrid. En revanche, Ousmane Dembélé est sorti sur blessure.



Vainqueur de la Supercoupe d’Espagne, qualifié en demi-finales de la Coupe du Roi et toujours en tête du Championnat d’Espagne, le FC Barcelone marche sur l’eau en ce début d’année 2023. Ce samedi, les blaugranas avaient l’occasion de mettre un peu plus la pression sur le Real Madrid en s’imposant sur la pelouse de Gérone, à l’occasion du derby de Catalogne. Pour l’occasion, Xavi décidait d’aligner un trio offensif Dembélé-Fati-Raphinha. Mais rapidement, en début de rencontre, Dembélé sortait sur blessure et était remplacé par Pedri.



Mais comme souvent ces dernières sorties, le Barça a du mal dans le jeu. Mieux entré dans ce match, Gérone s’offrait la première occasion, mais Couto manquait son contrôle (3e). Après un début de match difficile, le Barça reprenait le contrôle du ballon, mais ne se procurait pas vraiment d’occasion franche. Seule une frappe cadrée de Pedri inquiétait la défense de Gérone, mais Gazzaniga pouvait intercepter sans trop de souci (41e).