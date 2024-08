Liga : le FC Barcelone pulvérise Valladolid

Le FC Barcelone monte en puissance en ce début de saison, et vient d'infliger un terrible 7-0 à Valladolid lors de la 4e journée de Liga.



Décidément, tout roule pour le FC Barcelone. Déjà seuls leaders de Liga après trois victoires en trois rencontres, les Blaugranas ont passé la vitesse supérieure en offrant un festival offensif contre Valladolid (7-0) au public de Montjuic.



Les hommes d’Hansi Flick ont rapidement fait la différence en profitant de la naïveté de la défense adverse, surpris par deux ballons en profondeurs qui ont profité à Raphinha (20e) et Robert Lewandowski (25e). Et Jules Koundé s’est même invité à la tête en marquant sur corner (45e+2).



En seconde période, Raphinha s’est fait plaisir en inscrivant deux autres buts pour s’offrir un triplé (64e, 72e). Buteur décisif cette semaine pour ses débuts sous les couleurs catalanes, Dani Olmo, après avoir trouvé deux fois le poteau en première période, a également emprunté le chemin vers le filet (83e), tout comme Ferran Torres (85e) dans la foulée.



Avec 12 points sur 12 possibles, et une attaque qui trouve son rythme de croiseur, ce Barça version Hansi Flick est plutôt bien né. Et il commence mine de rien à créer un petit écart sur le Real Madrid, qui se cherche encore avec Kylian Mbappé.