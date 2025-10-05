Liga : le FC Barcelone s’écroule contre Séville (4-1)

Battu (2-1) par le Paris SG mercredi, le FC Barcelone, champion d’Espagne en titre, a concédé une deuxième défaite en une semaine ce dimanche sur la pelouse du Séville FC (4-1).





En souffrance défensivement et plombé par une entame catastrophique, le club catalan (2e, 19 points) voit son éternel rival, vainqueur (3-1) face à Villarreal (3e, 16 points) samedi, reprendre la tête du championnat avant la trêve internationale.





Le champion en titre a eu l’opportunité d’arracher un nul bien payé en fin de seconde période mais le Polonais Robert Lewandowski, d’ordinaire si clinique, a manqué son pénalty (76e).



Et ce sont les Sévillans, provisoirement quatrièmes (13 points), qui ont marqué deux fois en fin de match sur deux contres conclus par le latéral Jose Carmona (90e, 3-1) et le Nigérian Akor Adams (90e+6, 4-1).