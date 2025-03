Ligue 1 (17e journée) : AJEL et Casa Sports s’imposent, HLM de Dakar en difficulté

La 17e journée de Ligue 1 s’est achevée le dimanche 9 mars 2025 avec des résultats marquants. L’AJEL de Rufisque a dominé Jamono Fatick (3-0), tandis que le Casa Sports s’est offert une victoire précieuse face à HLM de Dakar (2-0). L’US Gorée retrouve son fauteuil de leader après son succès (1-0) contre l’US Ouakam.



L’AJEL de Rufisque (4e, 28 pts) a surclassé (3-0) la lanterne rouge Jamono Fatick (16e, 13 pts) au stade Ngalandou Diouf. Le Casa Sports, qui était premier relégable avant cette journée, s’est offert une victoire capitale (2-0) contre HLM de Dakar. HLM de Dakar (17 pts) chute à la 15e place et devient premier relégable.



La Linguère (9e, 20 pts) et l’AS Pikine (13e, 19 pts) se sont quittées sur un score vierge (0-0). Dans le derby rufisquois, Teungueth FC (9e, 19 pts) s’est incliné à domicile face à Génération Foot (1-2). Cette victoire permet à Génération Foot (25 pts) d’enchaîner un deuxième succès consécutif à l’extérieur et de grimper à la 5e place.



L’US Gorée reprend le contrôle du championnat



Vainqueur d’Oslo FA (0-1) en ouverture de cette 17e journée, Wally Daan (30 pts, +6) avait provisoirement pris la tête du classement. Cependant, l’US Gorée (32 pts) a repris la première place grâce à sa victoire (1-0) contre l’US Ouakam.



Le Jaraaf, qui s’est imposé à l’extérieur (0-2) contre Dakar Sacré-Cœur, occupe la deuxième place avec 30 points (+9), reléguant Wally Daan à la troisième place.



La course au titre reste plus que jamais disputée, avec l’US Gorée, le Jaraaf et Wally Daan en tête, tandis que la lutte pour le maintien s’annonce intense pour HLM de Dakar et Jamono Fatick.