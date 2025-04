Ligue 1 (20e journée) : Teungueth FC s'offre le derby face à AJEL, Casa-sports concède un nouveau revers

La 20e journée de la Ligue 1 sénégalaise s’est disputée ce mercredi 23 avril 2025. Teungueth FC a remporté le derby rufisquois contre AJEL (2-0), pendant ce temps, le Casa-sports de Ziguinchor s'est incliné à Saint-Louis, contre la Linguère (4-3), concédant ainsi une deuxième défaite de suite.



C'était déjà l'effervescence depuis une semaine et cet affrontement tant attendu a tenu toutes ses promesses. Dès les premières heures, les fans des deux équipes ont afflué le stade Ngalandou Diouf.



Deux buts en l'espace de 7 minutes



Le match a été marqué par une intensité palpable, visible dès l'échauffement des joueurs. Teungueth FC, déterminé à obtenir une quatrième victoire à domicile pour se rapprocher du milieu du classement, faisait face à une AJEL de Rufisque qui, de son côté, cherchait à se relancer après une défaite.



Les deux buts de Teungueth FC sont tombés rapidement. Dès la 4e minute, sur une percée à gauche, Pape Bouba Seck a décroché un tir puissant qui a heurté le montant avant de finir au fond des filets, ouvrant le score. Sept minutes plus tard, un penalty obtenu par Ousmane Camara a été converti par le capitaine Baye Assane Cissé, portant le score à 2-0.



En fin de match, Teungueth FC a obtenu un penalty, mais Sidy Sow a manqué l'occasion de creuser l'écart. Avec cette victoire, Teungueth FC, avec 23 points, grimpe à la 9e place, tandis qu'AJEL de Rufisque (31 points) recule à la 5e position.



Mauvaise opération pour les Ziguinchorois du Casa-Sports



Les protégés de Balla Djiba ont raté le coche en déplacement au nord du pays. Champion en 2022, le Casa-Sports enchaîne les contre-performances avec une deuxième défaite de suite après celle concédée contre Dakar Sacré Cœur à domicile, lors de la 19e journée.



Avec ce nouveau revers, le Casa-Sports reste scotché à la 13e place avec 20 points avec un petit point d'avance sur le premier relégable à savoir Jamono Fatick (15e, 19 points). La Linguère de Saint-Louis gagne deux places au classement, occupant désormais la 7e position avec 26 unités.



L'US Ouakam réussit le coup parfait



Les Requins de l'US Ouakam frappent fort avec une victoire (0-2), sur la pelouse de Génération Foot, grâce à des buts d'Aziz Cissé et Fodé Camara. L'Uninon Sportive de Ouakam occupe la 4e place avec 32 points. En revanche, avec cette défaite les Grenats reculent au classement, situant à la 6e position avec 29 unités au compteur. Génération Foot, enregistre ainsi sa première défaite en 2025 et voit sa série de dix matchs sans revers prendre fin.



Cette 20e journée de la ligue 1 sénégalaise, se clôturera ce jeudi 24 avril, avec deux affiches au programme : AS Pikine (12e, 22 points) recevra au stade Alassane Djigo, les Thiessois de Wallydaan (3e, 34 points). Le leader Jaraaf de Dakar accueillera la lanterne rouge, OSLO FA, ce qui sera le choc des extrêmes.





Les résultats des matchs de ce mercredi



Dakar Sacré Cœur 1-1 Guediawaye FC



Génération Foot 0-2 US Ouakam



Teungueth FC 2-0 AJEL Rufisque



HLM Dakar 0-0 Sonacos



Jamono Fatick 1-0 US Gorée



Linguère 4-3 Casa-Sports