Ligue 1 : Casa Sports bat Teungueth FC et se relance, Dakar Sacré-Cœur reste leader

Lanterne rouge, le Casa Sports a difficilement dominé (3-2) Teungueth FC, mercredi en match décalé de la 10e journée de Ligue 1. Les Rufisquois laissent Dakar Sacré-Cœur (DSC) occuper seul la première place.



C'est la deuxième victoire consécutive à domicile, après celle face à Génération Foot.



Le Casa Sports gagne, mais reste lanterne rouge (14e, 8 points), à une longueur de Génération Foot (13e), SONACOS (12e), Jamono Fatick (11e), Diambars (10e) et Stade de Mbour (9e).



De son côté, Teungueth FC (2e, 17 pts) laisse Dakar Sacré-Cœur (18 pts) seul leader, qui a concédé le nul (1-1) face à Guédiawaye FC (6e, 13 pts). Le Jaraaf de Dakar (3e, 16 pts), I'AS Pikine (4e 16 pts) sont à 1 point.





Résultats 10e journée



Mercredi 3 janvier 2024



Casa Sports/Teungueth FC 3-2





Dimanche 31 décembre 2023



AS Pikine/ Génération Foot 0-0





US Gorée / US Ouakam 1-0





SONACOS/Jamono Fatick 1-0





Samedi 30 décembre 2023



Diambars FC/Linguère 1-2



Jaraaf / Stade de Mbour 2-2



Dakar SC/Guédiawaye FC 1-1