Ligue 1 : Diambars conserve son fauteuil, Casa Sports nouveau dauphin

L'équipe de Saly a ramené un précieux point de Saint-Louis, face à la Linguère (1-1), dimanche, pour conserver son fauteuil de leader. Le Casa Sports est devenu 2e, à l'issue de la 15e journée de Ligue 1, après avoir concédé le nul à domicile face à Génération Foot (1-1).



Diambars cale à Saint-Louis. Mais la formation de Saly, a conservé son fauteuil de leader grâce à son nul (1-1). Le but de la Linguère est inscrit par Souleymane Cissé, devenu désormais co-meilleur buteur de Ligue 1 (7 buts), à égalité avec Abdoulie Kassama de Casa Sports.



A Ziguinchor, le Casa Sports a été contraint au nul (1-1) à nouveau Génération Foot, qui a ouvert le score par Idrissa Gueye. L'égalisateur Raymond Diémé Ndour Sports) permet aux Ziguinchorois de décrocher un 4e nul et du coup devenir 2e en profitant du match non joué entre Dakar SC et Guédiawaye FC pour absence des arbitres.



En décrochant sa 7e victoire face à la lanterne rouge CNEPS Excellence (2-0), Teungueth FC éjecte de la 4e place le Jaraaf battu à domicile (0-1) par l’AS Douanes.



Pour sa part, l'AS Pikine, récemment vaincue par GF, s'est relancée à domicile en battant l'us Gorée (1-0). Par contre, Stade de Mbour et SONACOS ont encore partagé les points, dans le duel des promus.