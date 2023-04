Ligue 1 : Diambars éjecte Guédiawaye FC du fauteuil de leader

L'équipe de Diambars (31 pts) a éjecté Guédiawaye FC de la première place au classement, après avoir infligé une première défaite (la deuxième consécutive) au Casa Sports (4e, 26 pts) à Ziguinchor (1-0 ), match comptant pour la 17e journée de Ligue 1.



Avant le début de cette rencontre, le fauteuil était revenu à Guédiawaye FC (2e, 30 pts) qui avait battu Dakar SC (1-0), mercredi, en 15 journée en retard.



Les Crabes n'ont pas enchaîné un deuxième succès qui leur auraient permis de conserver leur fauteuil. F protégés de Souleymane Diallo ont été tenus en échec (0-0) à domicile par la première relégable Linguère (13e, 14 pts).



GF enchaîne 3 victoires d'affilée



L'Académie de Génération Foot (3e, 29 pts), grâce à son buteur et capitaine Jean Louis Barthélémy Diouf (5 buts), est allée battre le Jaraaf (1-0). Ce sera la troisième victoire d'affilée des Grenats.



Pour sa part, le Jaraaf (21 pts) continue de broyer du noir avec un troisième revers de rang et chute au 10e rang.



A Rufisque, Teungueth FC (5e, 25 pts) a été tenu en échec (1-1) par I'US Gorée (6e, 24 pts).



Le promu, SONACOS (21 pts), après deux nuls et trois défaites, dont deux consécutives, s'est donné un bol d'air en prenant le meilleur (2- 0) sur l'AS Douane (12ème, 17 pts). Avec cette quatrième victoire à domicile, les Huiliers grimpent à la 9e place.



Lundi, l'AS Pikine (8e, 22 pts), après deux succès consécutifs, a été freinée chez elle sur un score blanc par Dakar Sacré Cœur (7e, 22 pts).