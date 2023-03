Ligue 1 : Diambars reprend les commandes, l’AS Douanes sort de la zone relégable

Après avoir perdu le fauteuil de leader lors de la 13e journée face à Guédiawaye FC, Diambars a repris les rênes du championnat. Les protégés de Bruno Rohart ont remporté le derby des académiciens face à Dakar Sacré Cœur (1-0).



Le Guédiawaye FC (2e, 25 pts), a été tenu en échec par Stade de Mbour (1-1). Sur la pelouse du stade Ibrahima Boye, Teungueth FC (5e, 21 pts), auteur de deux victoires de rang, a été freiné par l’AS Douanes (12e, 13 pts). Avec ce nul, les Gabelous sortent de la zone relégable et grimpent à la 12e place.



La Linguère battue (0-2) par l’US Gorée, se retrouve à la 13e place. Les insulaires griment à la 6e place. Le jaraaf (21 pts), a battu Sonacos (1-0) et glisse à la 4e place. De la même manière, Génération Foot a dominé l’AS Pikine (2-0).



Le Casa Sports dont le match contre CNEPS Excellence est reporté à cause du différend entre deux camps des dirigeants thiessois, chute à la 3e place après la victoire de Diambars et le nul de Guédiawaye FC.