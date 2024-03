Ligue 1 : Guédiawaye FC bat Teungueth FC, l’AS Pikine s’incline devant DSC

Le match phare de la 17e journée de Ligue 1 opposait Teungueth FC et Guédiawaye FC. Un choc que les Crabes ont remporté sur le score de (4-3). Premiere défaite de TFC cette saison.



Après avoir remporté le grand derby de la banlieue aux dépens de l’AS Pikine (2-0), il y a une semaine, Guédiawaye FC a remporté un autre derby, ce samedi face à Teungueth FC.



Dans un match fou et plein de rebondissements, Guédiawaye s’est imposé devant TFC (3-4). Ce succès permet aux hommes d’Ansou Diadhiou de revenir à la deuxième place occupée par Jaraaf (28 pts) qui accueille Gorée ce dimanche à Ngor.



De son côté, Teungueth FC (31 pts) a concédé sa première défaite à domicile depuis le 26 décembre 2022 et c’était face à cette même équipe de Guédiawaye (2-0).



L’AS Pikine a été battu sur la plus petite des marges par Dakar Sacré Cœur ce samedi lors de la 17e journée de Ligue 1.



Les Pikinois s’inclinent ainsi pour la quatrième fois de la saison et s’éloignent du top 3. Cette victoire permet à DSC de remonter à la 5e place.



L’US Ouakam est allé s’imposer ce samedi au stade Massène Sène dans une rencontre de la 17e journée l’opposant à Jamono Fatick

Face à la lanterne rouge, les Ouakamois ont ouvert le score à la demi-heure de jeu grâce à Alfred Gomis qui d’une tête bat le portier fatickois. Le score ne changera plus et l’USO remporte les trois points.



Avec cette neuvième défaite de la saison, Jamono Fatick (13e, 14 pts) est assuré de terminer dans la zone rouge à l’issue de cette journée.





Programme 17e journée



Samedi 16 mars 2024



Stade Ngalandou Diouf



Teungueth FC/ Guédiawaye FC 4-3



Stade Massene Sene



Jamono Fatick/ US Ouakam 1-0



Stade Alassane Djigo



AS Pikine / Dakar Sacré-Cœur 0-1



Dimanche 17 mars



Stade municipal de Ngor



Jaraaf/ US Gorée



Stade Lat Dior



16 h 30 : Génération Foot / Sonacos



Stade régional de Kolda



16 h 30 : Casa Sports / Diambars