Ligue 1 : Guédiawaye bat USO (1-0) et enregistre sa 1ère victoire de la saison

Le club fanion de la ville de Guédiawaye a remporté sa première victoire de la saison. Ceci, après avoir battu à domicile l’Us Ouakam sur la marque (1-0), ce vendredi à l’occasion du match retard de la 6e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Idy Diouf a marqué le but victorieux à la 39e mn et permet ainsi à Guédiawaye FC d’enregistrer 6 points soit 4 de plus que son adversaire du jour.

Le club de la banlieue, actuellement 14ème dans le classement du championnat, pourra sortir de la zone rouge ce lundi à l’occasion de la 14ème journée s’il bat la Linguère de Saint-Louis et que Dakar Sacré-Cœur soient battus.

Uso quant à elle reste dernier de ce classement avec seulement 2 points. Mais, avec l’arrivée de leur nouveau coach Lamine Dieng, l’équipe ouakamoise pourrait connaitre des lendemains meilleurs.