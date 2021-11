Ligue 1: Le match OL-OM ne reprendra pas

Le speaker de l'OL: "Contrairement à l'annonce faite, l'arbitre a décidé de ne pas reprendre la rencontre, considérant que la sécurité des joueurs n'était pas assurée. Nous ne pourrons pas reprendre cette rencontre."



La Ligue de football professionnel a publié un communiqué concernant les incidents:

« La LFP condamne fermement la violente agression dont a été victime Dimitri Payet lors de la rencontre Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille. Suite à cette lâche agression, Dimitri Payet a été également la cible d’insultes à caractère discriminatoire.



Malgré la fermeté des décisions de la Commission de Discipline de la LFP depuis le début de la saison (retrait de points, match à huis-clos, fermeture de tribune) et le travail mené avec les autorités gouvernementales pour sanctionner plus efficacement les individus violents dans les stades, ces nouveaux graves incidents rappellent que la sécurité des matchs est de la responsabilité du club recevant et des autorités locales, à qui il appartient en dernier ressort de la reprise ou de l’arrêt définitif de la rencontre. »