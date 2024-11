Ligue 1 : Lyon revient in extremis au score et empêche Lille de s’offrir la 2e place

Un match à double enjeu. Si du côté Lillois, vaincre Lyon ce soir permettait au club du nord de continuer sa belle série de 7 matchs sans défaite, du côté de l’OL, en revanche, les hommes de Pierre Sage devaient obligatoirement relever la tête après la défaite contre Besiktas (0-1) et le match nul contre Auxerre (2-2). Mais ce soir, il y a finalement eu match nul au Stade Pierre Mauroy (1-1). La première grosse occasion a été du côté des Dogues. À la 9e minute de jeu, Angel Gomes manquait le poteau gauche de peu et ratait ainsi la première chance d’ouverture du score de son équipe.



Quelques minutes plus tard, les Lillois, toujours aussi pressants sur leurs adversaires, intensifiaient leurs offensives. Thomas Meunier a réussi à envoyer une frappe directe vers le but, mais son ballon s’est écrasé sur la barre transversale (14e). Sahraoui tentait, juste après, une percée dans la surface de l’OL (15e), mais butait sur un défenseur. Cette intensité a cependant fini par payer. Après une erreur de la défense lyonnaise, Jonathan David s’est offert le premier but de la partie à bout portant (19e, 1-0). À la demi-heure de jeu, sur un coup franc idéalement situé aux abords de la surface, Gomes a envoyé un boulet de canon dans le poteau de Lucas Perri (32e), qui était bien impuissant. La période s’est logiquement terminée avec l’avantage aux Lillois, qui ont dominé techniquement et physiquement leur rival du soir.



L’OL se ressaisit en seconde période

L’OL revenait des vestiaires avec une meilleure motivation. Cela s’est vu dès la 53e minute de jeu, avec une frappe au-dessus de la barre d’Alexandre Lacazette, au terme d’une belle action collective. Le rapport de force continuait de s’inverser, et Lille se retrouvait bien plus sur la défensive qu’en première période. Ainsley Maitland-Niles pensait ainsi sauver la mise en égalisant pour l’OL à la 75e minute, mais après vérification par l’assistance vidéo, l’arbitre a refusé le but de Lyon pour hors-jeu. L’Anglais était aussi l’instigateur d’une autre importante occasion lyonnaise : l’arrière droit, ayant fait quelques mètres seul dans la surface après avoir reçu une belle passe, a envoyé une frappe qui est passée juste à côté du poteau gauche (86e).



Mais tout venait à point à qui savait attendre. En toute fin de rencontre, Malick Fofana, démarqué dans la surface, a reçu un centre parfait de Maitland-Niles et a crucifié Lucas Chevalier (91e, 1-1). Le jeune Lyonnais empêche ainsi à Lille de se positionner à la seconde place du Championnat. Le club se contentera d’une 3e position avec 18 points, devant l’OM. De leur côté, les Gones se placent à la 5e place grâce à ce match nul, avec 15 points.