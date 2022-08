Ligue 1: Mbappé répond à la polémique par un triplé, Paris explose Lille (7-1)

Le PSG a confirmé sa forme resplendissante en ce début d'ère Galtier pour laminer Lille (7-1) au stade Pierre-Mauroy.



La MSN s'est encore montrée sous son plus beau jour : Kylian Mbappé a inscrit le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1 et un triplé, Neymar s'est offert un doublé et Lionel Messi a aussi marqué. Les Parisiens ont inscrit 21 buts en 4 matches officiels. Lille, de son côté, chute lourdement après un début de saison intéressant.