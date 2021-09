Ligue 1: Messi forfait pour le Psg-Montpellier

Comme mercredi dernier pour le déplacement et la victoire du PSG à Metz (1-0), Lionel Messi est forfait pour la rencontre de Ligue 1 PSG-Montpellier, samedi (21 heures).



Un communiqué médical du club parisien, publié, ce vendredi, évoque le cas de la star argentine qui se remet d'une contusion osseuse au genou gauche : « Leo Messi repris la course aujourd'hui selon le protocole de soins mis en place. Un nouveau point sera fait dimanche selon l'évolution ».



Par ailleurs, Marco Verratti va reprendre l'entraînement avec le groupe dimanche selon l'évolution, Sergio Ramos poursuit sa préparation individuelle sur le terrain et Ismael Gharbi est en préparation individuelle