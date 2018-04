Ligue 1 : Monaco perd la 2e place

L'As Monaco n'y arrive plus. Les hommes de Leonardo Jardim ont concédé le nul ce samedi face à Amiens Sc de Moussa Konaté (0-0) et perdu par la même occasion la 2e place du championnat, directement qualificatif à la Ligue des champions, au profit de l'Olympique Lyonnais qui a disposé du FC Nantes (2-0).



Monaco pourrait même s'enfoncer encore plus demain si l'Olympique de Marseille venait à l'emporter sur la pelouse d'Angers. La bataille à trois pour le podium de Ligue s'annonce rude trois journées de la fin du championnat.