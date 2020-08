Ligue 1: Nîmes écrase Brest, Moussa Koné buteur (4-0) !

Sous une grosse chaleur, plus de 33 degrés au coup d’envoi, les Crocos ont dominé cette rencontre sous l’impulsion notamment du latéral gauche Birger Meling (25 ans). Moussa Koné a marqué son premier but de la saison avec Nimes.



Le jeune attaquant sénégalais est l’auteur du quatrième but se son équipe qui a largement dominé Brest 4-0 ce dimanche pour le compte de la première journée de Ligue 1.



