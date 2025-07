Mercato : le plan de Lionel Messi est connu

L’information venue d’Argentine a fait pas mal de bruit aux États-Unis. À l’heure où les rumeurs d’un retour de flamme de l’Arabie saoudite pour Lionel Messi ont refait surface, ESPN Argentina a affirmé que la Pulga envisagerait de changer de club juste avant la Coupe du Monde 2026. L’attaquant âgé de 38 ans serait tenté à l’idée de préparer son dernier grand rendez-vous avec l’Albiceleste dans un championnat plus compétitif que la MLS. Cette nouvelle a eu le don de faire réagir le directeur de la communication de la MLS, Mahonry Mendoza.



«Le contrat de Messi s’étend jusqu’à la fin de l’année (2025), plus précisément jusqu’à la fin de la saison de MLS, et il se poursuivra normalement, après quoi son sort sera décidé par les responsables de l’Inter Miami concernant sa prolongation pour une année supplémentaire. Ils décideront de la question avec le joueur. Jorge Mas, copropriétaire de l’Inter Miami, a déclaré être optimiste quant au maintien de Messi avec l’équipe l’année prochaine, et il sera présent à l’inauguration du Miami Freedom Park, le stade du club, en mars 2026.». Messi veut briller avec Miami Aujourd’hui, Marca assure que c’est bien cette tendance qui se dégagerait. Le quotidien assure qu’aucun accord n’a été trouvé, mais affirme que Messi a des objectifs bien précis avec l’Inter Miami. L’Argentin veut remporter la MLS avec la franchise floridienne, être présent à l’inauguration du futur stade de son club et filer ensuite au Mondial avec son équipe nationale. Et ce n’est pas tout.



Une source au sein du club américain a confié au quotidien : « Leo a un contrat valide et son contrat avec l’Inter n’expire pas avant la fin de l’année 2025. La réalité est que les deux parties recherchent la continuité et travaillent avec les prédispositions nécessaires pour y parvenir ». Un discours confirmé à Marca par l’entourage de Lionel Messi. Sauf rebondissement, l’octuple Ballon d’Or devrait donc poursuivre l’aventure au pays de l’Oncle Sam.