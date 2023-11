Ligue 1 – Recours déposés à la FSF : la LSFP laisse Génération Foot jouer

Le bureau de la Ligue sénégalaise de Football professionnel (LSFP) élargi aux clubs s’est réuni, jeudi, au niveau de son siège pour statuer sur la situation des compétitions. Suite aux deux recours déposés par Génération Foot au niveau de la Fédération sénégalaise de Football (FSF), la LSP laisse Génération Foot poursuivre les joutes de Ligue 1.



L'académie Génération Foot va recevoir l'US Ouakam, le dimanche 26 novembre 2023, au stade Lat Dior. Une décision qui émane de la LSFP, suite aux recours déposés par le club de Déni au niveau de la FSF, après la notification des deux forfaits contre l'US Gorée (2e j.) et le Jamono Fatick (3e j.).



Sur le plan de la situation des compétitions, le point le plus important, était les « deux procès-verbaux de forfait » que la LSFP a reçu contre le club Académie Génération Foot.



« Le bureau a épluché le règlement. Autant ses propres règlements que ceux supérieurs venant de la Fédération sénégalaise de Football. Et en application des dispositions combinées de l'article 163 des Règlements généraux, 131 du Code disciplinaire, 16 et 17 des dispositions générales de la LSFP, le bureau a décidé de continuer de programmer l'équipe de Génération Foot en attendant l'issue des recours sur les deux procès-verbaux que l'académie Génération Foot a déposé pour dire peut-être le mal fondé de la décision de la première instance », renseigne Pape Sidy Lo dans Stades.



Maintenant, à l'issue de la décision de la Commission de recours au niveau de la FSF, le responsable chargé des affaires juridiques au niveau de la FSF, le responsable chargé des affaires juridique au niveau de la LSFP informe que le bureau va se réunir d’abord pour appréhender ce qui en sera la situation de ce club, rapporte le quotidien sportif.