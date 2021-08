Ligue 1: Sofiane Diop sort Monaco de l’impasse avec un doublé

L'AS Monaco a vraiment réussi l'un de ses paris de l'été en prolongeant Sofiane Diop jusqu'en 2026. Révélation de la saison monégasque l'an dernier, il a réalisé un doublé à Troyes et apporté la première victoire de la saison aux hommes de Kovac.



Titularisé en l'absence de Volland, et timide en début de partie, Diop a d'abord manqué de lucidité (28e) avant de convertir en but une offrande de Ben Yedder qui aurait pu tenter sa chance (40e) puis, bien lancé dans la profondeur par Fofana, d'ajuster Gallon (58e). Arrivé en 2018 sur le Rocher, et après ses 7 buts en Championnat l'an dernier, Diop ouvre son compteur et confirme qu'il est bien une pièce maîtresse du club du Rocher.



L’Équipe rappelle que le jeune milieu offensif (21 ans), est appelé en équipe de France Espoirs par Sylvain Ripoll cette semaine. Des informations le renvoyaient pourtant en sélection marocaine (sa maman est Marocaine) pour disputer les deux premières journées des Éliminatoires du Mondial 2022. Sofiane Diop est également très espéré au Sénégal, terre d’origine de son père.