Ligue 1 : Strasbourg renoue avec la victoire au Havre, Habib Diarra buteur

Strasbourg respire. Après cinq matchs sans victoire en Ligue 1, le club alsacien a retrouvé le goût du succès en s’imposant dimanche au Havre (0-3), lors de la 15e journée. Le RCSA a pu compter sur Habib Diarra, buteur.



L’une des bonnes opérations de cette 15e journée de Ligue 1 sera sans doute pour le Racing Club Strasbourg Alsace. Auteurs de leur première victoire en Ligue 1 depuis le 27 octobre dernier contre le FC Nantes (3-1), soit une série de quatre défaites et un nul, les hommes de Liam Rosenior se sont déplacés au Havre avec détermination pour s’imposer de manière nette et logique face à l’avant-dernier du classement (0-3).





Treizième de L1, Strasbourg a pu compter sur son jeune Habib Diarra, qui a signé l’ouverture du score après 28 minutes de jeu. Sur un corner, que personne ne touche, le milieu de terrain sénégalais est placé au second poteau là où il arme une reprise de volée imparable pour Arthur Desmas, signant sa troisième réalisation de la saison. Nanasi a doublé la mise (32e), avant que Andrey Santos ne corse l’addition en fin de match (90e).



Avec Wiwsport