Ligue 1 : choc Teungueth FC/ Guédiawaye FC, derby Jaraaf / US Gorée

La 7e journée de la Ligue 1 s'annonce explosive avec deux affiches particulièrement attendues. Ce samedi, Teungueth FC (1er, 31 points) reçoit Guédiawaye FC (3e, 25 pts). Les deux équipes sont en forme en ce moment. Le leader est sur une série de trois victoires consécutives, alors que les Crabes, sous la houlette d'Ansou Diadhiou, ont enchaîné deux succès importants : chez le Casa Sports (0-1), puis dans le derby de la banlieue contre AS Pikine (2-0).



Jaraaf / US Gorée, un derby



Teungueth FC, meilleure attaque avec 19 buts, voudra consolider sa place, car son poursuivant direct, en l'occurrence le Jaraaf (2e, 28 pts), n'est pas loin. Mais le club de la Médina a également un grand match à gérer. Le coach Malick Daf et ses protégés, qui viennent d'un large succès (0-3) contre Diam bars, affrontent une équipe de l'US Gorée (5ème, 24 pts) très difficile à manœuvrer. Les Insulaires restent invaincus depuis la 7e journée. Explication dimanche au stade municipal de Ngor.



AS Pikine pour rebondir



Après avoir perdu le derby chez GFC, I'AS Pikine (4e, 25 points) tentera de rebondir ce samedi à domicile contre Dakar Sacré Cœur (6ème, 21 pts), qui sort d'un revers (0-1) face au Casa.



À Lat Dior, SONACOS (7e, 21 pts) recevra Génération Foot (12e, 15 pts). Les Huiliers, forts de deux victoires consécutives et d'un nul, veulent rester dans la dynamique face à une équipe des Grenats en difficulté.



Devenu lanterne rouge, Diam- bars (14e, 13 pts) effectuera un dé- placement périlleux à Kolda. L'équipe de Saly, qui détient la pire défense du championnat avec 23 buts encaissés, aura fort à faire contre le Casa Sports (10e, 17 pts.



Dans la lutte pour le maintien, Jamono Fatick (13e, 14 pts), accueille l'US Ouakam (9e, 17 pts).





Avec Stades