Ligue 1 : duel Guédiawaye FC / Teungueth FC pour la première place

Dans un duel au sommet du classement de Ligue 1, Guédiawaye C (3e, 3 pts) accueille Teungueth FC (2e, 7 pts) ce samedi, pour le compte de quatrième journée. Le vainqueur de ce match prendra la première place du championnat.



La rencontre entre Guédiawaye FC et Teungueth FC va cristalliser toutes les attentions de la quatrième journée de Ligue 1. L’enjeu de ce duel est la première place. Guédiawaye FC (3e, 5 pts), essaiera de décrocher une deuxième victoire consécutive sur sa pelouse face à Teungueth FC, après celle obtenue devant le Casa Sports (1-0) lors de la deuxième journée.



Pour sa part, les Rufisquois feront tout pour enchaîner afin de prendre les rênes du championnat.



Le duel des promus oppose l’US Ouakam (11e, 2 pts) à Jamono Fatick (6e, 3 pts). Les deux équipes ont connu des fortunes diverses. Les Ouakamois sont à la quete d’un premier succès, alors que les Fatickois veulent enchaîner une deuxième victoire.



Au Stade Lat Dior de Thiès, Sonacos (14e, 1 pt) accueille la championne en titre Génération Foot (12e, 1 pt).

La quatrième journée sera clôturée, le lundi 20 novembre 2023, avec Dakar Sacré-Cœur (1er, 7 pts) / AS Pikine (5e, 4 pts) au stade Amadou Barry de Guédiawaye.



Programme 4e journée