Ligue 1 : l’OM devient leader en giflant le Havre (6-2)

L’Olympique de Marseille retrouve la tête de la Ligue 1 après une victoire 6-2 contre Le Havre. Une première depuis quinze ans.



Marseille profite du faux pas du Paris Saint-Germain pour s’offrir le fauteuil au sommet du championnat. Mason Greenwood a été le principal artisan de cet exploit.



Ce weekend, le PSG a été accroché au bout d’un nul 3-3 contre Strasbourg. Derrière, Lyon a perdu 3-2 à Nice.



Marseille savait donc qu’une victoire lui offrirait une place au sommet de la Ligue 1. L’OM a effectivement décroché ce succès, même si Le Havre a ouvert le score à la 24e minute.



La victoire contre Le Havre a marqué le quatrième succès consécutif de Marseille en championnat. Après huit matchs, l’OM compte 18 points, fruit de six victoires et deux défaites.



Marseille retrouve seul la tête du classement après 15 ans d’absence. Elle a la meilleure attaque (19 buts) et la meilleure défense (6 encaissés) de toute la Ligue 1.