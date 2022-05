Ligue 1 : le Casa Sports à un point du titre, Mbour Petite Côte relégué

Le Casa Sports s’est rebiffé après son nul contre l’US Gorée (0-0, 23ème journée) en renversant le Ndiambour (3-1). En renouant avec le succès, le Casa creuse l’écart de 6 points sur Génération Foot et n’a besoin que d’un point lors de la prochaine journée pour succéder à Teungueth FC.



Pour sa part, Génération Foot (2ème, 40 pts), a étrillé Guédiawaye FC (3-1) et éjecte de la 2ème place le Jaraaf. L’équipe de Guédiawaye (35 pts) prend la 5ème place après ce revers. En ce qui concerne le Jaraaf (39 pts), contraint au nul (0-0) par Dakar sacré Cœur (10ème, 28 pts), chute au 3ème rang et ne peut plus retrouver le Casa en tête du classement, distancé de 7 points).



Le tenant du titre Teungueth FC (7ème, 32 pts) a été tenu en échec par la Linguère (8ème, 31 pts). De son côté, la lanterne rouge Mbour Petite Côte (14ème, 17 pts), qui a essuyé sa sixième défaite consécutive devant le CNEPS (1-2), est relégué en Ligue 2.