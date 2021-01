Ligue 1: le FC Metz renverse Angers grâce à ses jeunes sénégalais

L'homme en forme des Pirates, Franck Honorat, a débloqué le match d'une frappe aussi soudaine qu'ingénieuse de l'extérieur du droit, depuis l'entrée de la surface (33e). Mais Metz est revenu quand son maître à jouer Farid Boulaya a marqué d'un coup franc direct plein axe, avec un Larsonneur assez moyen sur le coup (37e). Brest a repris l'avantage après la mi-temps. Sur un centre de Perraud (déjà impliqué sur le 1er but), Mounié a parfaitement remisé vers Cardona, buteur à bout portant (47e).



Mais Metz a encore égalisé, quand le jeune Pape Matar Sarr (18 ans), titulaire en l'absence d'Habib Maïga, a marqué son 1er but en L1, sur une frappe déviée par Pierre-Gabriel (73e). Entré à la 54e minute, Papa Ndiaga Yade (21 ans) a profité de l'euphorie pour donner l'avantage aux Grenats (81e), et Metz a confirmé son succès par un penalty de Vagner Dias, enfin buteur en L1 (87e). L'équipe de Frédéric Antonetti grimpe ainsi à la 6e place.



Metz a remporté deux matchs d'affilée à l'extérieur en L1 pour la 1ère fois depuis août 2004.



Avec L’ÉQUIPE