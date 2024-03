Ligue 1 : le Jaraaf retrouve sa place de leader, Casa Sports domine Diambars

Dans le cadre de la 17e journée, le Jaraaf de Dakar s’est imposé ce dimanche face à l’US Gorée sur le score de 2-0. Un succès qui permet à l’équipe de la médina de revenir à hauteur de TFC en tête du championnat.



Le Jaraaf (31 pts +13) éjecte Teungueth FC de la première place du classement. Le club rufisquois est deuxième (31 pts +11), après sa première défaite à domicile (3-4) face au Guédiawaye FC, samedi, en ouverture de la 17e journée.



Le club de la Médina remporte ainsi son premier match à domicile cette saison. Les hommes de Malick Daf réalisent ainsi une bonne opération à neuf journées de la fin du championnat.



Au Stade Lat Dior de Thiès, Génération Foot et Sonacos ont fait match nul (0-0). Ce match nul n’arrange pas les académiciens, qui restent bloqués à la 11e position du classement avec 16 points.

Avec seulement deux points d’avance sur le premier relégable, Jamano Fatick, et trois points devant le dernier au classement, le Diambars de Saly, les grenats restent toujours proche de la zone rouge. La Sonacos se classe à la 7e place à l’issue de cette rencontre, avec un total de 23 points.



Le Casa Sports est sorti victorieux du choc de ce dimanche face à Diambars de Saly. Le club de Ziguinchor s’est imposé sur le score de 1-0. Les “verts” enchaînent une deuxième victoire consécutive et remontent à la 8e place avec un total de 20 points.



Le match entre la Linguère et le Stade de Mbour s’est soldé sur un score nul 0-0. Les deux équipes se partagent les points.





Résultats 17e journée





Samedi 16 mars 2024



Stade Ngalandou Diouf



Teungueth FC/ Guédiawaye FC 4-3



Stade Massene Sene



Jamono Fatick/ US Ouakam 1-0



Stade Alassane Djigo



AS Pikine / Dakar Sacré-Cœur 0-1





Dimanche 17 mars



Stade municipal de Ngor



Jaraaf/ US Gorée 2-0



Stade Lat Dior



Génération Foot / Sonacos 0-0