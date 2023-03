Ligue 1: le PSG battu à domicile par Rennes (0-2)

En Ligue 1 française, le course au titre peut être relancée ce dimanche si l’OM l’emporte devant Stade Reims. Pour cause, le leader, Paris a été battu à domicile par le Stade Renais ce dimanche à l’occasion de la 28e journée.



Le PSG a concédé sa quatrième défaite de la saison en Ligue 1 (0-2), la quatrième en 2023. Les buts bretons ont été inscrits par Karl Toko Ekambi (45e), prêté cet hiver par l'OL, et par l'ancien Parisien Arnaud Kalimuendo (48e).



Rennes a pu compter sur un excellent Steve Mandanda.