Ligue 1: le PSG chute sur le pelouse de Lorient

Après avoir mené 2-1 grâce à un doublé de Neymar, le PSG est tombé à Lorient sur un but de Moffi dans le temps additionnel (3-2).



Ainsi, les hommes de Pochettino ne reprennent pas la tête de la Ligue 1 et c'est bien l'OL qui reste leader... en attendant le LOSC à 17h. Metz est étonnant 6e du championnat, Angers 8e.



Reims (12e) dépasse Brest (14e) et Strasbourg fait du surplace (15e). En bas de classement, les Merlus se donnent de l'air et remontent à la 18e place, alors que Nîmes s'enfonce à la dernière place