Ligue 1: rien ne va pour Casa Sports, Dakar Sacré-Cœur toujours leader

Le leader Dakar Sacré-Coeur (7 pts+3) a décroché une victoire importante sur la pelouse du Casa Sports ( (13e, 1 pt -2). Ce deuxième succès des Sicapois plonge les Ziguinchorois dans le rouge.

Pour sa part, le Teungueth FC (7 pts+2) a reçu et offert une première défaite (1-0) à la Linguère (4 pts) qui lui a chuté au quatrième rang. Les Rufisquois restent à la deuxième place.

Le Stade de Mbour (10e, 2 pts-1)et la SONACOS (14e, 1 pt-2), qui accueillent respectivement l'US Ouakam (11e, 2 pts -1) et l'US Gorée (9e, 2 pts), se sont neutralisés sur le score de (0-0) et (1-1).

En ouverture de la journée samedi, le derby de la banlieue entre AS Pikine (5e, 4 pts) et Guédiawaye FC (3e, 5 pts +1) termine sur un nul (1-1). De la même manière, le Jaraaf (7e, 3 pts) et Diambars (8e, 2 pts) se sont quittés dos à dos.

Le match Génération Foot / Jamono Fatick clôture la troisième journée ce lundi 13, au stade Lat Dior de Thiès. Mais les académiciens refusent de recevoir hors de leur base.

