Ligue 1 sénégalaise : Le programme de la 21ème journée

La 21ème journée de la Ligue 1 sénégalaise va se jouer ce week-end. Le match Sonacos vs Casa Sport, prévu dimanche à 17h 00mn à Kaolack, reste l’affiche phare de cette journée. Les huiliers de Diourbel (2e avec 35 pts) vont essayer de rejoindre Jaraaf (1e 38 pts) à la tête du classement. Les casamançais (8e avec 26 pts) tenterons à l’extérieur de repartir au mois avec un point. Ce samedi, Diambars accueillera Teungieth FC au stade Fodé Wade. Stade de Mbour recevra l’AS Douane au stade Caroline Faye.

Voici le programme de la 2ème journée

Samedi 14 avril 2018

Stade Caroline Faye deMbour

17h 00mn : Stade de Mbour (-) AS Douanes

Stade Fodé Wade de Saly

17h 30mn : Diambars FC (-) Teungueth FC

Dimanche 15 avril 2018

Stade Léopold Sedar Senghor

Niary Tally (-) Mbour PC

Stade Amadou Barry

Guédiawaye FC (-) US Ouakam

Stade Lamine Gueye de Kaolack

Sonacos (-) Casa Sports

Stade Mawade Wade de Saint-Louis

Linguère (-) Dakar Sacré-Cœur.

Génération-Foot (-) Ndiambour remis

Exempt : Jaraaf