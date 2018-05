Ligue 1 sénégalaise : Mbour PC, et Stade de Mbour gagnent, Diambars et Linguère se neutralisent

La 27e journée de la Ligue 1 sénégalaise a débuté ce samedi. Les équipes de Mbour ont réalisé de bonnes opérations en s’imposant devant leurs adversaires. En effet, Mbour PC a reçu et battu Guédiawaye FC déjà relégué sur le score de (3-1) cette après-midi au stade au stade Caroline Faye. Stade de Mbour a également fait pareil. L’équipe du Président Saliou Samb a dominé l’AS Douane sur la marque de (2-0).



Les autres matchs se sont soldés par des matchs nuls vierges. La Linguère de Saint-Louis à domicile s’est neutralisée avec le Ndiambour de Louga (0-0). De même que Diambars qui a lui aussi partagé les points avec Casa-Sport après un nul (0-0).

La suite va se jouer lundi avec les rencontres NGB (-) Sonacos et Teungueth (-) USO.



Résultats et suite du programme de la 27e journée

Samedi 19 mai 2018

Stade Mawade Wade

16h 30 : Linguère (0-0) Ndiambour

Stade Caroline Faye

16h 30 : Mbour PC (2-0) Douane

18h 30 : Stade de Mbour (3-1) Guédiawaye

Stade Fodé Wade

17h 00 : Diambars (0-0) Casa-Sport



Lundi 21 mai 2018

Stade Alassane Djigo

17h 00 : NGB (-) Sonacos

Stade Amadou Barry

17h 00 : Teungueth FC (-) USO

Génération-Foot (-) Jaraaf remis

Exempt: Dakar Sacré-Coeur