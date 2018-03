Ligue 1 sénégalaise : Résultats, classement et meilleur buteur de la 15ème journée.

Stade Amadou Barry

Positions Equipes Points Journée GD 1 Générati-Foot 27 11 14 2 Jaraaf 24 12 14 3 Sonacos 22 13 4 4 Douane 21 12 9 5 Teungueth 21 14 1 6 Stade de Mbour 20 12 9 7 Mbour PC 19 12 3 8 Linguère 19 14 1 9 Ndiambour 18 14 -4 10 Casa Sport 15 13 -1 11 Dakar SC 15 14 -2 12 NGB 13 12 -5 13 Diambars 12 13 -4 14 Guédiawaye 6 14 -15 15 US Ouakam 3 8 -9

La 15journée de la Ligue 1 sénégalaise a débuté le week-end et va prendre fin ce lundi. Génération-Foot (1èr 26 points), est exemptée. Teungueth FC a reçu et battu, samedi, le deuxième du championnat, Sonacos. Jaraaf est allé s’imposer ce dimanche à Saint-Louis devant Linguère par (1-0). Diambars a accueilli et battu Guédiawaye (3-0).16h 30mn Teunguth FCSonacosMbour PCCasa-Sport16h As DouaneUs Ouakam18h Dakar Sacré-CœurNdiambour16h 30mn DiambarsGuédiawaye FC17h LinguèreJaraafNGBStade de MbourExempt : Génération-Foot10 buts : Yankuba Jarju (GF)07 buts : Thierno Thioub (Stade de Mbour)06 buts : Amadou Dia Ndiaye (Génération-Foot)06 buts : Youssou Badji (Casa-Sport)05 buts : Moustapha Name (AS Douane +1)05 buts : PA Omar Job (Diambour)05 buts : Youssou Badji (Cas-Sport)05 buts : Benoit Toupane (Mbour PC)04 buts : Rachid Touré (Ndiambour)