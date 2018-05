Ligue 1 sénégalaise : Résultats, classement et meilleurs buteurs de la 24e journée

Ligue 1 sénégalaise : classement 22ème journée Rang Equipes Points Journées +/- buts 1 Jaraaf 47 22 17 2 Sonacos 38 23 08 3 Douane 38 23 06 4 Génération-Foot 36 19 18 5 Teungueth FC 34 23 03 6 Linguère 33 22 -04 7 Mbour Petite Côte 32 22 02 8 Ndiambour 31 21 01 9 Casa-Sport 30 22 05 10 Stade de Mbour 29 20 07 11 NGB 26 22 -06 12 Dakar SC 24 22 01 13 Diambars 20 21 -07 14 Guédiawaye 10 22 -26 15 USO 06 17 -25

La 24e journée de la Ligue 1 sénégalaise a été bouclée jeudi. Cette journée a été marquée par la première victoire de l'USO, laquelle a été acquise sur Niary Tally (1-0). Diambars de Saly complique sa situation après sa défaite devant l’AS Douane (1-3). Jaraaf, quant à lui, est allé à Louga battre ASC Ndiambour sur la marque (2-0) et conforte sa place de leader du championnat.Mercredi 02 mai 201817h00 : SonacosGuédiawaye FC16h00 : USONGB18h00 : DouaneDiambars17h00 : NdiambourJaraaf17h00 : Casa-SportStade de Mbour17h30 : Mbour PCTeungueth FCDSCGénération-FootExempt : Linguère11 buts : Thierno Thioub (Stade de Mbour+1)10 buts : Moustapha Name (AS Douane)10 buts : Yankuba Jarju (GF)09 buts : Amadou Dia Ndiaye (Génération-Foot)09 buts : Pape Meissa Ba (DSC)08 buts : Mouhamed Pouye (Mbour PC+3)08 buts : PA Omar Job (Diambour)06 buts : Youssou Badji (Casa-Sport)05 buts : Youssou Badji (Cas-Sport)