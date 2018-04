Ligue 1 sénégalaise : le programme de la 23ème journée

La Ligue 1 sénégalaise dominée par Jaraaf va débuter sa 23ème journée ce samedi et prendra fin le lundi prochain. Ce samedi à Guédiawaye, le club de ladite ville reçoit au stade Amadou Barry à partir de 17h 00 le Ndiambour de Louga. Au même moment, à Mbour le derby de la Petite côte entre Diambars et Mbour PC se tiendra au stade Fodé Wade. La suite du programme se tiendra le dimanche avec le choc entre Génération-Foot et Sonacos.



PROGRAMME COMPLET DE LA 23EME JOURNEE

Samedi 28 avril 2018

Stade Amadou Barry

17h00 : Guédiawaye (-) Ndiambour

Stade Fodé Wade

17h00 : Diambars (-) Mbour PC

Dimanche 29 avril 2018

Stade Deni Biram Ndao

16h00 : Génération-Foot (-) Sonacos

Stade Mawade Wade

16h30 : Linguère (-) Douane

Stade Amadou Barry

17h00 : Teugueth FC (-) Dakar SC



Lundi 30 avril 2018

Stade Léopold Sedar Senghor

17h00 Jaraaf (-) Casa-Sport

Stade de Mbour (-) USO remis

Exempt : NGB