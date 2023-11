Ligue 1 : un derby alléchant AS Pikine / Guédiawaye FC ce samedi

Pour le compte de la troisième journée de Ligue 1, l’AS Pikine reçoit Guédiawaye FC, dans le derby de la banlieue ce samedi, au stade Alassane Djigo. Le Jaraaf accueille Diambars au stade Iba Mar Diop.



Le derby alléchant de la banlieue oppose l’AS Pikine (6e, 3 pts) et Guédiawaye FC (3e, 4 pts). Les Pikinois se sont inclinés (0-1) sur la pelouse de la Linguère lors de la précédente journée, alors que les Guédiawayois avaient dicté leur loi à domicile (1-0) au Casa Sports.



Dans ce duel, Pikine devra se surpasser face à Guédiawaye FC pour tenter de retrouver le podium. Et pour y arriver, l’AS Pikine doit obligatoirement battre les visiteurs. En cas de succès, le GFC éjecte provisoirement Dakar Sacré-Cœur du fauteuil de leader.



Le Jaraaf (7e, 2 pts), avec deux matchs nuls, essaiera d’enregistrer sa première victoire face à Diambars (8e, 1 pt). Les académiciens de Saly ont refusé de recevoir la Sonacos hors de ses installations. Diambars ne s’est pas déplacé à Thiès lors de la deuxième journée.



Le leader Dakar Sacré-Cœur (4 pts) se déplace à Kolda pour défier le Casa Sports (11e, 1 pt).

La troisième journée sera clôturée, le lundi 13 novembre 2023, au stade Lat Dior, avec le match Génération Foot (10e, 1 pt) et Jamono Fatick (5e, 3 pts). Le match risque de ne pas se tenir. Comme Diambars, Génération Foot refuse toujours de recevoir hors de sa base.