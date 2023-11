Ligue 1 : un triplé de Mbappé et un grand Donnarumma permettent au PSG de cogner Reims

Le 4-4-2 de Luis Enrique avec Soler et Mukiele à droite et à gauche de la défense frappait d’entrée. Le centre de Dembélé côté droit permettait à Mbappé d’ouvrir le score d’une magnifique reprise de volée (0-1, 3e). Cueillis à froid, les Rémois ne baissaient pas les bras. Ils infligeaient même un pressing terrible à leurs adversaires, qui avaient le plus grand mal à ressortir les ballons proprement. Ito pensait même rapidement égaliser avant d’être signalé en position de hors-jeu (7e). Un avant-goût d’une première période à quasi-sens unique durant laquelle Donnarumma allait dégoûter les attaquants champenois.

Mbappé létal, Donnarumma écœurant

Tour à tour, il s’interposait sur le coup-franc d’Ito (22e), et sortait des arrêts de grande classe devant Richardson (41e) et Agbadou (44e), lequel n’avait pas attrapé le cadre un peu plus tôt (34e), tout comme Munetsi (20e). Seule ombre au tableau cette erreur de relance qui aurait pu coûter très cher (30e). Déjà très bon à San Siro en Ligue des Champions mardi dernier malgré un contexte défavorable, l’Italien poursuivait son festival. Au retour des vestiaires, il était à nouveau impeccable sur sa ligne devant Okumu (56e). Un énième arrêt déterminant puisque quelques instants plus tard, Mbappé marquait le doublé sur un service de Soler (0-2, 59e).

Avec son break d’avance, le PSG avait fait le plus dur mais Reims ne lâchait pas encore le morceau. Marquinhos suppléait son gardien sur ce une-deux entre Munetsi et Daramy (61e), puis Donnarumma écœurait une dernière fois le malheureux Munesti à deux reprises (71e, 77e). Entre temps, Diouf avait sauvé les siens sur cette reprise de Mbappé (67e) mais il finissait par s’incliner une troisième fois face au champion du monde 2018 sur ce service de l’entrant Barcola (0-3, 82e). Il empêchait tout de même le quadruplé (85e) ; bien maigre lot de consolation. Reims s’incline lourdement à domicile et voit surtout le PSG prendre la 1ère place de Ligue 1 avant la trêve internationale.

Mettre la défaite de Milan derrière soi. Telle était la mission du PSG ce samedi à Reims lors de cette 12e journée de Ligue 1. Un déplacement à double tranchant car l’adversaire est coriace, 4e du championnat à l’heure du coup d’envoi, même s’il devait faire sans Teddy Teuma, mais il peut également insuffler de la confiance supplémentaire en cas d’issue positive. Malgré les absences d’Hakimi, Kolo Muani ou encore Asensio, le club de la capitale voulait également poursuivre sa série de 4 victoires de suite, ce qui pouvait lui permettre de ravir la première place à l’OGC Nice, auteur d’un nul hier à Montpellier.