Ligue 2 : Amitié FC surpris par Keur Madior, US Ouakam sur le podium

Malgré le nul à domicile (0-0) contre Thiès FC, Jamono Fatick reste leader de Ligue 2 à l'issue de la 17e journée. Car, Amitié FC a été battue chez lui (2-3) par Keur Madior. Le principal choc entre AJEL de Rufisque et US Ouakam n'a pas connu de vainqueur.



Grosse désillusion pour Amitié (2e, 28 pts). Deux jours après Ie nul du leader Jamono Fatick, le club thiessois a manqué l'occasion de reprendre les commandes de la Ligue 2, en se faisant surprendre à domicile (2-3), lundi au stade Maniang Soumaré dans un derby régional, par Keur Madior (9e, 20 pts) qui s'éloigne de la zone dangereuse.



Amitié FC compte désormais deux longueurs de retard sur Jamono de Fatick (1er, 30 pts). Le club du Sine a concédé le nul à domicile (1-1) contre Thies FC (7e, 19 pts).



USO reste sur le podium



Quakam a réussi à récupérer la troisième place, provisoirement occupée. Oslo FA (26 pts) après son nul (1-1) contre Mbour PC (13e 15 pts), vendredi. US Ouakam (3e, 27 pts) a tenu tête, dimanche, AJEL de Rufisque (5e, 25 pts), qui visait le podium. Le promu rufisquois laisse Oslo FA au 4e rang.



L'autre match du lundi, entre le DUC (10e, 20 pts) et HLM de Dakar (8e, 20 pts), s'est soldé par un nul vierge (0-0).



Samedi, Ndiambour (11e, 19 pts) a stoppé la série de quatre revers de suite, en allant neutraliser (0-0) Wally Daan (6e, 23 pts). Port (14e, 13 pts) a chuté à domicile (1-2) face à Demba Diop (12e, 18 pts), qui sort de la zone rouge.