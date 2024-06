Ligue 2 : HLM, Oslo et AJEL rejoignent Wally Daan en Ligue 1, Keur Madior et Demba Diop relégués en National 1

La Ligue 2 a pris fin ce vendredi 7 juin 2024. Les clubs promus en Ligue 1 pour la saison prochaine sont connus. Il s’agit de HLM Dakar, Oslo FA et AJEL de Rufisque. En revanche, c'est une période difficile pour Keur Madior et Demba Diop, qui descendent en National 1.



HLM qui n’avait besoin que d’un point, lors de la 26e et dernière journée, a fait l’essentiel face à Demba Diop FC. Les Dakarois se sont imposés (3-1) devant les Mbourois. Ce succès permet à HLM Dakar de valider son billet pour la Ligue 1. Demba Diop FC est relégué en National 1.



Wally Daan est champion de Ligue 2. Les Thiessois ont battu (1-0) le Ndiambour de Louga.

Oslo FA, club formateur de Krépin Diatta et Dion Lopy, a validé son ticket pour l’élite en battant (2-3) le Dakar Université Club (DUC). Et enfin AJEL de Rufisque qui jouera la Ligue 1 la saison prochaine grâce à sa victoire devant CNEPS Excellence (1-0).



Keur Madior est relégué en National 1. L’équipe de Mbour a été battue à domicile par l’AS Douanes (1-2).

Dans les autres rencontres, RS Yoff a étrillé Amitié FC (5-2), Thiès FC s’est imposé devant Niary Tally (3-1).



Notons que la saison prochaine, 16 équipes participeront à la Ligue 1.