Ligue 2 : Oslo FA condamné à l’exploit face à HLM de Dakar, Keur Madior affronte RS Yoff

Oslo FA (2e, 29 pts) devra réagir en battant à domicile HLM de Dakar (7e, 24 points), ce mercredi 27 mars 2024 au stade des Parcelles assainies, en ouverture de la 18e journée de Ligue 2.



Oslo FA avait laissé son concurrent direct, Wally Daan, s'échapper au classement lors de la 17e journée, après sa lourde défaite à l'extérieur (3-0) devant le promu, Renaissance sportive de Yoff (3e, 26 pts).



Pour conserver sa deuxième place et revenir provisoirement à une longueur du leader, l'équipe entraînée par le Norvégien Tor Thodesen devra réagir en domptant sur sa pelouse HLM de Dakar.



Oslo FA intraitable à domicile



Oslo FA peut réussir le job. En effet, les Académiciens sont intraitables à domicile. Après 8 matchs, le milieu de terrain Ousmane Diassy et ses partenaires affichent un bilan de 7 victoires et 1 nul. Face à HLM de Dakar ce mercredi, Oslo FA sera revanchard. Le champion du National 1 en 2021 avait lourdement perdu (5-0) devant son adversaire, lors de la 5e journée.



En cas de contreperformance, Oslo pourrait perdre sa place de dauphin, au profit de la Renaissance sportive de Yoff. Pour ce faire, le promu devra aligner une deuxième victoire, en écartant Keur Madior (12e, 16 pts).



La 18e journée de Ligue 2 sera clôturée jeudi avec quatre alléchantes affiches : NGB (9e, 20 pts) / Demba Diop FC (14e, 13 pts), Thiès FC (13e, 15 pts) / AJEL de Rufisque (5e, 25 pts+5), DUC (11e, 19 pts) / Wally Daan (1er, 33 pts) et Ndiambour (10e, 19 pts-2) / AS Douane (6e, 25 pts+2).





Avec Stades