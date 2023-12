Ligue 2 : Oslo FA pourrait devenir leader ce samedi, choc Keur Madior / Amitié FC

En attendant la sortie du leader NGB, Oslo FA (2e, 11 pts) peut s’installer en tête du classement de Ligue 2 avec la réception du Ndiambour (3e, 12 pts) ce samedi au stade des Parcelles assainies, en ouverture de la 8e journée de Ligue 2.



Oslo FA pourrait gérer provisoirement les commandes de la Ligue 2. Pour ce faire, les académiciens doivent retrouver le goût du succès, ce samedi. Ils affrontent Ndiambour de Louga dans un duel au sommet programmé au stade des Parcelles assainies.



L'équipe coachée par le norvégien Tor Thodesen avait raté l'occasion de virer en tête du classement, lors de la 7e journée, en partageant les points avec Amitié FC (1-1).



Le Ndiambour vise également la tête et il cherchera à battre Oslo FA. Pour surprendre les Dakarois, les Lougatois peuvent compter sur le talent de leur avant-centre, Ababacar Mbaye Guèye, deuxième meilleur buteur de Ligue 2 avec 4 buts.



Wally Daan (5e, 10 pts) peut s'installer provisoirement sur le podium. Pour ce faire, les Thiessois devront renouer avec la victoire face à l'AS Douane (9e, 9 pts). De même que HLM de Dakar (6e, 9 pts+3) qui rend visite à Thiès FC (10me, 9 pts).



Choc régional Keur Madior/ Amitié FC



Au stade Caroline Faye de Mbour, le choc régional oppose le premier relégable, Keur Madior FC de Mbour (13m, 6 pts), et Amitié FC de Thiès (7e, 9 pts +1). Le promu RS Yoff (8e, 9 pts) défie AJEL de Rufisque (11e, 9 pts -1), avec l'intention de signer une troisième victoire.



En bas du tableau, le DUC (12e, 8 pts +1) affronte la lanterne rouge, Demba Diop FC (14e, 1 pt). Les Étudiants visent un troisième succès alors que DDFC cherche à décrocher une première victoire



La 8e journée connaîtra son épilogue lundi, à l'issue du duel entre le promu NGB (1er, 13 pts +3) et CNEPS (4e, 10 pts).