Ligue 2 : Sprint final électrique entre Sonacos et Stade de Mbour

La 26ème et dernière journée de Ligue 2 va livrer deux verdicts ce samedi : les deux clubs de la montée et le dernier relégable. La Sonacos (1er, 43 points) et le Stade de Mbour (2ème, 42 pts) se livreront à un sprint final électrique. Sonacos et son dauphin ont leur destin en main et une victoire leur assure nécessairement la montée. La Renaissance de Dakar (13ème, 22 pts), premier relégable, doit gagner et espérer une défaite de Jamono Fatick (12ème, 25 pts).