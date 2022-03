Ligue 2 : Statu quo en tête, Demba Diop se rapproche du podium

Wally Daan (30 pts) reste toujours leader de la Ligue 2, après 15 journées. Le promu a réussi à stopper la dynamique victorieuse de la Sonacos, samedi (0-0), à Thiès.



Selon le quotidien sportif « Stades », les Huiliers restent bloqués à 4 victoires d’affilée, toujours derrière le Stade de Mbour Petite Côte, (2ème, 27 pts). Les hommes de Lamine Sano ont été neutralisés à domicile (0-0) par Thiès FC (13ème, 14 pts), dimanche. Ils ont manqué à l’occasion de réduire l’écart sur Wally Daan.



L’USO éjecte Jamono de la 5ème place

C’est Demba Diop FC qui a réalisé la plus belle opération des équipes du haut du tableau. Les Mbourois sont allés surprendre (0-2) Jamono Fatick, grâce à Babacar Diouf et Moussa Fall.



Demba Diop FC (4ème, 24 pts) se rapproche du podium et relègue les Fatickois (6ème, 20 pts) au profit de l’US Ouakam (21 pts), désormais 5ème, après avoir battu (0-1) Oslo FA (8ème, 18 pts). Malamine Sadio a offert le succès aux Ouakamois.



Le Port (11ème, 16 pts) a pris le meilleur (1-2) sur la Renaissance (12ème, 14 pts) pour sortir de la zone rouge. Amitié FC (14ème, 14 pts) est désormais lanterne rouge après son nul (1-1) contre Keur Madior (7ème, 19 pts).